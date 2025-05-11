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10:12, 11 мая 2025РоссияЭксклюзив

В Совфеде ответили на слова Макрона о желании России выиграть время

Сенатор Климов: У Франции нет морального права поучать и оценивать Россию
Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Франция не имеет морального права оценивать решения Россия, а также вмешиваться в переговорный процесс, поскольку Украина не является ее провинцией и членом НАТО либо ЕС, заявил зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон прокомментировал предложение президента России Владимира Путина начать прямые переговоры с Украиной. По мнению французского лидера, Путин якобы ищет выход, но «он все еще хочет выиграть время».

«С моей личной точки зрения, Макрон — политический жулик и провокатор. Как себя ведут жулики и провокаторы? Они несут чушь, они всех запутывают. Они стремятся разными кознями достигать собственных мелких, пакостных результатов ради своих корыстных или карьерных интересов. Вот ровно это впечатление производит на меня уже давно господин Макрон», — высказался Климов.

По словам сенатора, во время минских соглашений Франция дала возможность сделать из Украины антироссийский военный таран и потом использовать его против России. В связи с этим у французского лидера нет морального права поучать и оценивать решения Москвы, добавил Климов.

Ранее Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры 15 мая в Стамбуле. Он подчеркнул, что речь идет о диалоге без предварительных условий. Российский лидер добавил, что стороны могут встретиться в Стамбуле, где переговоры «проводились ранее и где они были прерваны».

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