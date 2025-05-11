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12:34, 11 мая 2025Бывший СССР

Захарова сделала вывод о реакции Киева на предложение Путина о переговорах

Захарова: В Офисе Зеленского плохо прочитали предложение Путина о переговорах
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Ведяшкин Сергей / АГН «Москва»

В Офисе президента Украины Владимира Зеленского плохо прочитали стенограмму заявления президента России Владимира Путина с предложением о переговорах. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает «Известия».

«Путин четко сказал: сначала переговоры о первопричинах, а там и о перемирии можно будет поговорить», — сказала она.

Ранее Зеленский ответил ультиматумом на предложение Путина о прямых переговорах. Он выразил готовность Киева к переговорам, но лишь в том случае, если с 12 мая Москва согласится на полное прекращение огня.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что предложение Путина о переговорах с Украиной говорит о желании найти мирное решение. «Это очень серьезное предложение, которое подтверждает реальное намерение найти мирное решение», — сказал он.

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