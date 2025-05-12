Адвокат оценил абсурдность выдвинутых против бывшего мэра российского города обвинений

Адвокат Миронов: Экс-мэр Сочи и его жена не признают вину в получении взяток

Бывший мэр Сочи Алексей Копайгородский и его супруга Янина отвергают выдвинутые против них новые обвинения в получении крупных взяток от региональных застройщиков. Об этом ТАСС сообщил адвокат Иван Миронов, защищающий интересы четы.

По его словам, он не встречал более абсурдного обвинения в своей адвокатской практике. Назвав версию следствия абстрактной, юрист указал, что она основана лишь на показаниях двух крупных сочинских застройщиков. Причем один из предполагаемых взяткодателей запутался в двух браках Янины Копайгородской — в своих показаниях он утверждает, что именно на его деньги в марте 2022 года супруга мэра приобрела за 35 миллионов рублей дом с участком на Верховской улице, однако на тот момент она еще состояла в предыдущем браке и вела успешный бизнес.

Застройщики рассказали следователям о передаче Копайгородским 24 миллионов рублей за строительные и ремонтные работы по тому же адресу, а также о ежемесячных платежах в размере 8,5 миллиона рублей на протяжении почти двух лет, при этом оба так называемых взяткодателя не поясняют, за что платили взятки, отметил адвокат.

1 мая сообщалось, что следователи предъявили обвинение в получении еще двух взяток Копайгородскому. Прежде он был фигурантом дела о вымогательстве взятки, растрате и получении особо крупной взятки. По версии следствия, за два года экс-мэр Сочи вместе с женой Яниной незаконно обогатились почти на 332 миллиона рублей, используя свое служебное положение.

Ранее Копайгородской предъявили обвинение по трем эпизодам статьи о посредничестве во взяточничестве. Она также обвиняется в принуждении свидетелей к даче ложных показаний.