Дачникам рассказали о выводе сырости из дома без разбора пола

Строительный эксперт Васильев: Сырость в подполье можно вывести без разбора пола

Сырость в подполье — это не просто дискомфорт, а прямая угроза фундаменту и перекрытиям, и если вовремя не принять меры, грибок, гниль и разрушение конструкций неизбежны, рассказал строительный эксперт Федор Васильев. О способах выведения сырости без демонтажа он рассказал в разговоре с «Лентой.ру».

Если вода скапливается регулярно, а разбирать пол нет возможности, эксперт порекомендовал первым делом проверить вентиляцию. По его словам, подполье должно проветриваться через продухи, и если их нет или они забиты, влага будет копиться. Он напомнил, что расположены они должны быть друг напротив друга для сквозняка, но если продухи не помогают, нужно установить принудительную вентиляцию — например, вытяжной вентилятор с таймером.

«Второй шаг — гидроизоляция цокольного помещения. Если пол земляной, застелите его плотной пленкой 200 мкм с нахлестом на стены. Если есть бетонная стяжка, но влага просачивается через швы, обработайте их проникающей гидроизоляцией типа "Пенетрон"», — посоветовал эксперт.

Также Васильев посоветовал попробовать принудительное осушение. Компактный осушитель воздуха с дренажным выводом в канализацию или на улицу поможет поддерживать низкую влажность в подполье, порекомендовал он.

Ранее дачников предупредили о штрафах за сорняки на участке. С таким заявлением выступила доцент кафедры правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при правительстве России Оксана Васильева.

