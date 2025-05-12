Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:58, 12 мая 2025РоссияЭксклюзив

Дачникам рассказали о выводе сырости из дома без разбора пола

Строительный эксперт Васильев: Сырость в подполье можно вывести без разбора пола
Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)

Фото: Мария Купцова / «Лента.ру»

Сырость в подполье — это не просто дискомфорт, а прямая угроза фундаменту и перекрытиям, и если вовремя не принять меры, грибок, гниль и разрушение конструкций неизбежны, рассказал строительный эксперт Федор Васильев. О способах выведения сырости без демонтажа он рассказал в разговоре с «Лентой.ру».

Если вода скапливается регулярно, а разбирать пол нет возможности, эксперт порекомендовал первым делом проверить вентиляцию. По его словам, подполье должно проветриваться через продухи, и если их нет или они забиты, влага будет копиться. Он напомнил, что расположены они должны быть друг напротив друга для сквозняка, но если продухи не помогают, нужно установить принудительную вентиляцию — например, вытяжной вентилятор с таймером.

«Второй шаг — гидроизоляция цокольного помещения. Если пол земляной, застелите его плотной пленкой 200 мкм с нахлестом на стены. Если есть бетонная стяжка, но влага просачивается через швы, обработайте их проникающей гидроизоляцией типа "Пенетрон"», — посоветовал эксперт.

Также Васильев посоветовал попробовать принудительное осушение. Компактный осушитель воздуха с дренажным выводом в канализацию или на улицу поможет поддерживать низкую влажность в подполье, порекомендовал он.

Ранее дачников предупредили о штрафах за сорняки на участке. С таким заявлением выступила доцент кафедры правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при правительстве России Оксана Васильева.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Полиция арестовала более 20 человек по делу об обмане ветеранов СВО в аэропорту

    Осужденный бывший российский мэр подал десятки исков из-за условий содержания в колонии

    Британия проведет переговоры по Украине со странами ЕС

    Биткоин резко подорожал

    Дачникам рассказали о выводе сырости из дома без разбора пола

    Названы лучшие упражнения для быстрой проработки всего тела

    Заморозки уничтожили часть урожая в России

    Число попыток прорыва ВСУ границы России после окончания перемирия резко изменилось

    Стало известно о воюющих на стороне ВСУ в ДНР иностранных наемников

    Бывший российский следователь признал вину в попытке вывоза оружия из зоны СВО

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости