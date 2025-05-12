Ермак рассказал о бомбе замедленного действия в украинском конфликте

Ермак: Заморозка конфликта — это бомба замедленного действия

Заморозка конфликта на Украине — это бомба замедленного действия. Об этом заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, передает «РБК-Украина».

По его словам, в случае заморозки конфликта на Украине через некоторое время сменится поколение, которое захочет реванша. Он добавил, что это поколение не смирится с потерями территорий и «они будут ждать реванша, через 10, 20, 30 лет, как было в мировой истории не один раз». Он заключил, что поэтому нынешним украинским властям очень важно быть честными со своими людьми и миром.

Ранее Ермак раскрыл цели ресурсной сделки Украины и США. По словам главы Офиса президента Украины, соглашение с США по добыче редкоземельных металлов вместе с тем является «очень серьезным» элементом гарантий безопасности.

До этого депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) сообщил, что Украина вела тайные переговоры с Россией в 2022, 2023 и 2024 годах. По его словам, делегации были «на очень высоком уровне», а встречи проходили на Аравийском полуострове.

