Эскортница из Лондона пожаловалась на скучную сторону работы

Эскортница, работающая в Лондоне, рассказала об общении с клиентами из высших слоев общества. Об особенностях своей профессии она анонимно рассказала изданию The Fence.

По словам женщины, хоть многие считают ее работу веселой, она бывает достаточно скучной. Негативной стороной эскорта она назвала необходимость иногда сидеть в гостиничных номерах и ждать клиентов. Она пожаловалась, что в такие моменты, особенно в тихие дни, чувствует себя одиноко.

Эскортница отметила, что ее трудовые будни скрашивают разговоры с клиентами. Она объяснила, что те часто устают от нудности деловых встреч и приходят к ней «посплетничать, как школьницы».

По словам эскортницы, клиентам с ней интересно, потому что она представляет для них «экзотический» класс — рабочий. Они делятся с ней секретами, а она удивляет их историями из родного города. Кроме того, так как женщина родом из Северной Англии, она общается с особым акцентом, который также нравится ее заказчикам.

Ранее сообщалось, что эскортница Джейд Блэр раскрыла современные требования к секс-работе. По ее словам, секс-работницам теперь нужно уметь успокаивать мужчин и поддерживать их.

