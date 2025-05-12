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15:10, 12 мая 2025Мир

Каллас ультиматумом отреагировала на предложение Путина по переговорам

Каллас о предложении Путина: Не может быть переговоров под огнем
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Кая Каллас

Кая Каллас. Фото: Anna Ross / dpa / Globallookpress.com

Верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас ультиматумом отреагировала на предложение президента России Владимира Путина о переговорах с Украиной. Ее слова приводит France 24.

«Если не будет прекращения огня, не может быть переговоров под огнем», — заявила глава ерводипломатии.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский написал, что 15 мая приедет в Стамбул и будет лично ждать там президента России Владимира Путина.

До этого российский лидер призвал Киев возобновить прямые переговоры без предварительных условий.

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