Глава МИД Турции обсудил с Рубио возможные переговоры между Россией и Украиной

Глава МИД Турции Фидан обсудил с Рубио возможные переговоры между РФ и Украиной

Министр иностранных дел Турции Фидан и госсекретарь США Рубио в телефонном разговоре обсудили возможные переговоры между Россией и Украиной. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в турецком МИД.

Ранее представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик заявил, что организация с воодушевлением восприняла инициативы о прямых переговорах России и Украины и 30-дневном прекращении огня.

До этого президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал, что провел переговоры с российским главой Владимиром Путиным 11 мая, а 12 мая поговорил с украинским лидером Владимиром Зеленским.