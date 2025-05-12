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21:15, 12 мая 2025Мир

Глава МИД Турции обсудил с Рубио возможные переговоры между Россией и Украиной

Глава МИД Турции Фидан обсудил с Рубио возможные переговоры между РФ и Украиной
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Freepik

Министр иностранных дел Турции Фидан и госсекретарь США Рубио в телефонном разговоре обсудили возможные переговоры между Россией и Украиной. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в турецком МИД.

Ранее представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик заявил, что организация с воодушевлением восприняла инициативы о прямых переговорах России и Украины и 30-дневном прекращении огня.

До этого президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал, что провел переговоры с российским главой Владимиром Путиным 11 мая, а 12 мая поговорил с украинским лидером Владимиром Зеленским.

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