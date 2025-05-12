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13:31, 12 мая 2025Россия

Хинштейн перечислил преступления курских чиновников

Хинштейн: Коррупция в Курской области достигла высшей должностной планки
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Чиновники из Курской области преследовались правоохранителями по подозрению в мошенничестве, хищениях, коррупции и грабежах. Уголовные составы, по которым привлекались представители власти, перечислил временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн в ходе заседания регионального правительства, трансляция которого велась в соцсети «ВКонтакте».

Глава региона напомнил, что уже обращал внимание на недопустимость работы в органах власти людей, привлекавшихся к уголовной ответственности, и поручал составить соответствующий список. Он пояснил, что речь идет как о чиновниках, преследование которых прекратили по нереабилитирующим основаниям, например, из-за истечения срока давности, так и о лицах, с которых сняли судимость. Хинштейн также подчеркнул, что в его понимании под эту категорию попадают все, кто «один раз попался на преступлении, и это преступление является предумышленным».

Врио губернатора не стал называть конкретные имена из переданного ему списка, отметив, что формально они не были судимы и ограничений на прием их на работу не было. «Тут большой перечень разных уголовных составов: мошенничества и хищения, и получения взяток. И совсем есть своеобразные составы, вплоть до лиц, ранее судимых за грабеж», — рассказал он.

Хинштейн подчеркнул, что власть в регионе должна быть прозрачной и чистой. «В ней должны работать те люди, кто как минимум не может вызвать подозрения. Потому что если человек был, например, несколько раз судим за кражу, то как он после этого может работать в системе власти, пусть и местного самоуправления», — заключил политик.

Ранее бывший глава Курской области, ныне министр транспорта России Роман Старовойт заявил, что воровство в регионе, возможно, уже происходило в период его губернаторства. До этого стало известно о задержании сменившего его на посту губернатора Алексея Смирнова, которого вместе с заместителем Алексеем Дедовым подозревают в хищении миллиарда рублей.

ЖЗЛ
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