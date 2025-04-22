Экс-глава Курской области ответил на вопрос о воровстве в период его губернаторства

Экс-губернатор Курской области Старовойт заявил о возможном воровстве при нем

Экс-глава Курской области, ныне министр транспорта России Роман Старовойт заявил, что воровство, возможно, уже происходило в период его губернаторства. Так чиновник ответил на соответствующий вопрос корреспондента кремлевского пула Александра Юнашева, видео опубликовано в Telegram-канале журналиста.

По словам Старовойта, воровство действительно могло происходить уже при нем, однако подробности расследования уголовного дела в отношении его бывшего первого заместителя Алексея Смирнова, позже ставшего губернатором Курской области, ему неизвестны.

«Идет следствие. Надеюсь, оно разберется», — высказался о деле Смирнова Старовойт.

Алексея Смирнова задержали 16 апреля вместе с его заместителем Алексеем Дедовым. Чиновники арестованы по подозрению в хищении миллиарда рублей, вину признавать оба отказались.

Смирнов покинул пост губернатора Курской области в начале декабря 2024 года. В Кремле объяснили ротацию необходимостью кризисного управления приграничным регионом.