Лазарева надела рубашку с украинским узором

Телеведущая Лазарева записала интервью в рубашке с украинским узором

Живущая в Испании российская телеведущая Татьяна Лазарева (внесена Минюстом в реестр иноагентов; внесена в реестр экстремистов и террористов Росфинмониторинга) записала интервью в белой рубашке с украинским узором. Видео доступно на ее YouTube-канале.

Гость телеведущей, предприниматель Евгений Чичваркин (внесен Минюстом в реестр иноагентов) сделал комплимент рубашке Лазаревой и заявил, что этот предмет одежды напомнил ему вышиванку. «Спасибо, я сама вышивала. (...) Узор украинский, конечно же», — отреагировала она.

Ранее Лазарева раскрыла, что решила не брать интервью у живущих в России звезд, поскольку ее внесли в список террористов и экстремистов. Ведущая предположила, что из-за этого статуса у ее гостей после беседы с ней могут возникнуть проблемы с законом.

Перед этим телезвезда записала видео на фоне флага Украины. Ролик был снят в Испании после того, как Лазарева вернулась туда из Черногории.