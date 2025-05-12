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12:49, 12 мая 2025Интернет и СМИ

Мать троих детей Павла Дурова показала поздравление от сына с Днем матери

Мать детей Павла Дурова Ирина Болгар показала поздравление от сына с Днем матери
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: @missbolgar

Петербурженка Ирина Болгар, которая называет себя матерью троих детей основателя Telegram Павла Дурова, показала поздравление от сына с Днем матери. Пост об этом она опубликовала в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Болгар показала, как мальчик готовит блины, а также полученную от него открытку с подписью на английском языке. «Ты делаешь меня счастливым, заботясь обо мне», — гласила надпись в открытке.

Ранее Болгар провозгласила себя создателем стиля Дурова. По словам женщины, она была дизайнером всей одежды, в которой предприниматель появлялся на публике и интервью.

О том, кто такая Ирина Болгар, стало известно общественности летом 2024 года, после того как она опубликовала серию фотографий с Дуровым и детьми в социальных сетях. По словам Болгар, она познакомилась с Дуровым в 2012 году, а их сыновья Даниэль и Давид и дочь Лея родились с 2013-го по 2017 год.

Она также предоставила журналистам соответствующие документы — фотокопии свидетельств о рождении детей и свидетельств о признании Дуровым отцовства. Впоследствии Болгар опубликовала несколько фотографий с бизнесменом и неоднократно критически высказывалась в его адрес.

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