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13:21, 12 мая 2025Наука и техника

Модернизация американского B-52 подорожала

MWM: Программу модернизации B-52J могут сократить из-за подорожания
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: U.S. Air Force / Master Sgt. Lance Cheung / Handout / Reuters

Программу модернизации парка стратегических бомбардировщиков B-52 Stratofortress Военно-воздушных сил (ВВС) США могут сократить из-за подорожания нового радара. Об этом пишет Military Watch Magazine (MWM).

Отмечается, что стоимость радиолокационной станции (РЛС) AN/APQ-188 значительно увеличилась. При этом цену нового изделия не раскрывают. Эта РЛС стала одним из самых дорогих элементов бомбардировщика, который модернизируют до уровня B-52J.

«Этот и другие перерасходы средств породили слухи о том, что ВВС будут вынуждены значительно сократить программу модернизации бомбардировщиков», — говорится в материале.

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Автор подчеркнул, что основной причиной перерасхода средств стали задержки в работе сенсорного процессора. Оптоволоконный преобразователь процессора, который обеспечивает связь между элементами РЛС, не работал в ходе тестов.

Ранее в мае американское издание 19FortyFive писало, что задержки в ходе программы модернизации бомбардировщика B-52 могут привести к устареванию самолета до начала эксплуатации. Самолет может поступить в строевые части не ранее 2033 года. Помимо нового радара, B-52J получит двигатели Rolls-Royce F-130.

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