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02:06, 6 мая 2025Наука и техника

В США рассказали о проблеме нового B-52

19FortyFive: Бомбардировщик B-52J может устареть до начала эксплуатации
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Master Sgt. Lance Cheung / Reuters

Задержки в ходе программы модернизации стратегического бомбардировщика B-52 Stratofortress Военно-воздушных сил (ВВС) США могут привести к устареванию самолета до начала эксплуатации. О проблеме новой модификации рассказали в публикации 19FortyFive.

«Из-за всех технологических проблем, с которыми пришлось столкнуться самолету, и постоянных задержек, стоит задуматься, что если он вступит в строй в 2033 году (не факт, что это произойдет), то уже будет устаревшим», — говорится в материале.

Автор подчеркнул, что инвестиции в модернизацию B-52 до уровня B-52J отвлекают ресурсы от программы производства нового бомбардировщика B-21 Raider. По его словам, сейчас ВВС необходимы малозаметные самолеты, поскольку потенциальные противники повышают эффективность средств противовоздушной обороны (ПВО).

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В публикации допустили, что модернизированный B-52 не сможет противостоять системам ПВО равного противника.

В январе журнал The National Interest писал, что новые двигатели F130, которые получат модернизированные бомбардировщики B-52J, прошли проверку.

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