На Украине двое подростков совершили теракт

В Ровенской области задержали юношей, совершивших теракт

При процессуальном руководстве Ровенской областной прокуратуры двум подросткам было сообщено о подозрении в совершении террористического акта по предварительному сговору группой лиц. Об этом сообщил Офис генпрокурора Украины в своем Telegram-канале.

По данным следствия, молодые люди нашли предложение быстрого заработка в одном из Telegram-каналов. Они получили инструкцию по сбору взрывчатки и координаты расположения ее составляющих. Подозреваемые собрали два взрывных устройства с возможностью удаленной активации и установили их в заброшенном здании. После этого их сообщница позвонила в полицию и сообщила, что в этом здании она обнаружила труп. Когда на место вызова прибыли правоохранители, сработала взрывчатка. Благодаря своевременной реакции полицейских обошлось без пострадавших.

Правоохранители оперативно установили личности подрывников и задержали их. По ходатайству прокуратуры, подозреваемым избраны меры пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. За совершение теракта юношам пообещали перечислить 2 тысячи долларов США на криптокошелек, которые подозреваемые так и не получили.

Ранее глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк (внесен в России в перечень террористов и экстремистов) лично задержал руководителя антитеррористического центра ведомства. По его словам, операция по задержанию подозреваемого, якобы передававшего данные России, включала постоянную слежку, аудио- и видеоконтроль, а также проникновение в мобильные телефоны и компьютеры.