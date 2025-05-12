На Восточном начали готовить «Фрегат» для запуска «Ионосферы-М» № 3-4

На Восточном начали готовить блок «Фрегат» для запуска КА «Ионосфера-М» № 3-4

На космодроме Восточный начали готовить разгонный блок «Фрегат» для запуска космических аппаратов (КА) «Ионосфера-М» № 3-4. Об этом в Telegram сообщает госкорпорация «Роскосмос».

Сотрудники космодрома распаковали контейнер с разгонным блоком, после чего последний перенесли на рабочее место для электрических и пневмовакуумных проверок. После завершения испытаний разгонный блок планируется заправить топливом и сжатыми газами.

В феврале госкорпорация заявила, что КА «Ионосфера-М» № 1-2 передали уникальные данные о гелиогеофизической обстановке Земли.

В том же месяце на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным глава Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Игорь Шумаков рассказал, что в 2025 году запланировано пять запусков метеоспутников в интересах Росгидромета.