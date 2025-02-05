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14:17, 5 февраля 2025Наука и техника

Росгидромет запланировал пять запусков метеоспутников

Глава Росгидромета Шумаков: В 2025-м запланировано пять пусков метеоспутников
Иван Потапов
Иван Потапов
Игорь Шумаков

Игорь Шумаков. Фото: Дмитрий Астахов / POO L/ ТАСС

В 2025 году запланировано пять запусков метеоспутников в интересах «Росгидромета», заявил на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным глава Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Игорь Шумаков. Об этом сообщает ТАСС.

Речь идет о космических аппаратах «Ионосфера-М», «Обзор» и «Электро-Л».

«Запуск новых космических аппаратов, конечно же, существенно повышает возможности Росгидромета по прогнозированию опасных природных явлений, мониторингу окружающей среды, поверхности суши, морских акваторий, ледовой и паводковой обстановки», — сказал Шумаков.

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Глава «Росгидромета добавил», что в 2024 году группировка службы пополнилась шестью спутниками и к настоящему времени насчитывает 20 космических аппаратов.

В январе директор Института космических исследований Российской академии наук Анатолий Петрукович в колонке для газеты «Известия» заметил, что запуск второй пары гидрометеорологических космических аппаратов «Ионосфера-М» ожидается в ноябре.

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