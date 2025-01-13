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14:15, 13 января 2025Наука и техника

В России рассказали о планах в космонавтике на 2025 год

Директор ИКИ Петрукович: В 2025 году широким фронтом развернутся работы по РОС
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

В 2025 году широким фронтом должны быть развернуты работы по созданию перспективной Российской орбитальной станции (РОС). О планах России на ближайшие 12 месяцев в колонке для газеты «Известия» рассказал директор Института космических исследований (ИКИ) Российской академии наук (РАН) Анатолий Петрукович.

По его словам, в марте ожидается запуск биологического спутника «Бион-М» № 2, а в ноябре — второй пары гидрометеорологических космических аппаратов «Ионосфера-М». В наступившем году на борту Международной космической станции планируется проведение эксперимента «Солнце-терагерц», который предполагает наблюдение за светилом в терагерцовом диапазоне.

Также продолжится обновление российской орбитальной группировки и запуск научно-образовательных спутников.

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«Еще 2025 год — это финальный год действия текущей Федеральной космической программы и начало реализации национального проекта по космосу, который даст новый импульс российской космической деятельности», — напомнил эксперт.

В октябре 2024-го директор Института медико-биологических проблем РАН Олег Орлов заявил, что запуск биологического космического аппарата «Бион-М» № 2 могут осуществить в марте 2025-го.

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