На Западе усомнились в желании Зеленского договориться с Россией

Дэвис: Зеленский и Европа не показывают желания договариваться с Россией

Украинский лидер Владимир Зеленский и его союзники из Европы не показывают своего желания договариваться с Россией. Об этом заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис на своем YouTube-канале.

«Россия твердо показала намерение договориться в четверг. Но есть ли оно у Европы и Зеленского?» — таким вопросом задался американский отставной полковник.

Дэвис также подчеркнул, что отсутствие у Москвы предварительных условий для начала переговоров демонстрирует искреннее желание завершить конфликт.

Ранее президент России Владимир Путин на встрече с российскими и западными журналистами предложил Киеву возобновить прямые переговоры 15 мая в Турции. Он подчеркнул, что речь идет о прямых переговорах без предварительных условий.