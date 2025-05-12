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08:18, 12 мая 2025Мир

На Западе усомнились в желании Зеленского договориться с Россией

Дэвис: Зеленский и Европа не показывают желания договариваться с Россией
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Leon Neal / Pool / Reuters

Украинский лидер Владимир Зеленский и его союзники из Европы не показывают своего желания договариваться с Россией. Об этом заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис на своем YouTube-канале.

«Россия твердо показала намерение договориться в четверг. Но есть ли оно у Европы и Зеленского?» — таким вопросом задался американский отставной полковник.

Дэвис также подчеркнул, что отсутствие у Москвы предварительных условий для начала переговоров демонстрирует искреннее желание завершить конфликт.

Ранее президент России Владимир Путин на встрече с российскими и западными журналистами предложил Киеву возобновить прямые переговоры 15 мая в Турции. Он подчеркнул, что речь идет о прямых переговорах без предварительных условий.

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