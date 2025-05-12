Названы указывающие на проблемы с печенью признаки

Гастроэнтеролог Парра назвал усталость признаком проблем с печенью

Гастроэнтеролог Эдгмар Парра заявил, что заподозрить проблемы с печенью можно по нескольким признакам. Их врач назвал в беседе с изданием Vanitatis.

Как отметил Парра, усталость, которая не проходит даже после хорошего сна, может быть признаком того, что печень должным образом не справляется с очисткой от токсинов. Также о проблемах с органом может говорить регулярное вздутие живота.

Кроме того, по словам медика, на проблемы с печенью также указывает пожелтение глаз и кожи. Причиной тому является повышенный уровень билирубина в крови, поскольку он перестал выводиться из организма. В заключение специалист заявил, что бледный кал и темная моча также должны насторожить. Они свидетельствуют о нарушении выработки и выведения желчи, поэтому при появлении этих симптомов необходимо обратиться в больницу для обследования.

Ранее гастроэнтеролог Карлос Борхес Чавес призвал не разговаривать во время еды. В противном случае, по его словам, возникнет метеоризм.