Обвиняемому в разжигании ненависти к участникам СВО комику продлили арест

Суд Москвы продлил арест комику Останину за разжигание ненависти к бойцам СВО

Мещанский районный суд Москвы продлил арест комику Артемию Останину, обвиняемому в разжигании ненависти к бойцам — участникам спецоперации (СВО). Об этом заявили в суде, передает ТАСС.

«Суд удовлетворил ходатайство следственных органов о продлении обвиняемому Останину меры пресечения в виде содержания под стражей», — указано в сообщении.

Комика арестовали 19 марта, тогда он обжаловал эту меру пресечения с помощью апелляции, но Мосгорсуд не встал на его сторону и оставил все в силе. Следователи настаивают на содержании Останина в СИЗО, поскольку у него есть значительные связи в творческих кругах, через которые он способен повлиять на пока не установленных свидетелей по делу и скрыться.

По данным следствия, не позднее 15 марта Останин в ходе выступления в столице высказал враждебные комментарии в адрес людей, которые получили ранения и утратили трудоспособность в результате участия в боевых действиях. Ему предъявили обвинение по пункту «а» части 2 статьи 282 УК РФ. Задержанный не признает свою вину.

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