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23:59, 12 мая 2025Силовые структуры

Обвиняемому в разжигании ненависти к участникам СВО комику продлили арест

Суд Москвы продлил арест комику Останину за разжигание ненависти к бойцам СВО
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Ilya Moskovets / Global Look Press

Мещанский районный суд Москвы продлил арест комику Артемию Останину, обвиняемому в разжигании ненависти к бойцам — участникам спецоперации (СВО). Об этом заявили в суде, передает ТАСС.

«Суд удовлетворил ходатайство следственных органов о продлении обвиняемому Останину меры пресечения в виде содержания под стражей», — указано в сообщении.

Комика арестовали 19 марта, тогда он обжаловал эту меру пресечения с помощью апелляции, но Мосгорсуд не встал на его сторону и оставил все в силе. Следователи настаивают на содержании Останина в СИЗО, поскольку у него есть значительные связи в творческих кругах, через которые он способен повлиять на пока не установленных свидетелей по делу и скрыться.

По данным следствия, не позднее 15 марта Останин в ходе выступления в столице высказал враждебные комментарии в адрес людей, которые получили ранения и утратили трудоспособность в результате участия в боевых действиях. Ему предъявили обвинение по пункту «а» части 2 статьи 282 УК РФ. Задержанный не признает свою вину.

Ранее российского риелтора осудили после видео об использовании бойцов СВО для покупки жилья. Она призывала россиянок выходить замуж за военнослужащих ради выплат.

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