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00:20, 13 мая 2025Интернет и СМИ

Опубликовано фото Суровикина во время занятий спортом

Опубликовано фото полуголого Суровикина во время занятий спортом
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Telegram-канал / Colonelcassad

Генерала армии и Героя России Сергея Суровикина запечатлели полуголого во время занятий спортом. Фото опубликовано в Telegram-канале Colonelcassad.

«Генерал Суровикин держит форму. В здоровом теле — здоровый дух», — отмечается в публикации.

До этого сообщалось, что Суровикин, предположительно, работает в Африке на должности старшего группы российских военных специалистов.

Ранее Telegram-канал «Милитарист» показал фото с Суровикиным, почтившим в Африке память павших алжирцев во время Второй мировой войны. При этом канал, ссылаясь на генерал-лейтенанта Виктора Соболева, узнал, что Суровикин работает в Африке военным советником.

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