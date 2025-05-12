Опубликовано фото Суровикина во время занятий спортом

Генерала армии и Героя России Сергея Суровикина запечатлели полуголого во время занятий спортом. Фото опубликовано в Telegram-канале Colonelcassad.
«Генерал Суровикин держит форму. В здоровом теле — здоровый дух», — отмечается в публикации.
До этого сообщалось, что Суровикин, предположительно, работает в Африке на должности старшего группы российских военных специалистов.
Ранее Telegram-канал «Милитарист» показал фото с Суровикиным, почтившим в Африке память павших алжирцев во время Второй мировой войны. При этом канал, ссылаясь на генерал-лейтенанта Виктора Соболева, узнал, что Суровикин работает в Африке военным советником.