Осужденный на 20 лет экс-глава УГИБДД российского региона обжалует приговор

Экс-начальник ГИБДД Ставрополья Сафонов обжалует 20-летний приговор

Бывший начальник управления ГИБДД по Ставропольскому краю Алексей Сафонов, осужденный за организацию преступного сообщества (ОПС) и получение взяток, обжалует приговор. Об этом сообщает РИА Новости.

Сафонову назначили 20 лет колонии строгого режима и штраф в размере 100 миллионов рублей, а также лишили его специального звания полковника полиции.

Суд установил, что в 2012 году Сафонов, будучи главой ставропольского управления ГИБДД, создал преступную группировку из подчиненных и разработал систему взяточничества с водителей грузовиков за выдачу пропусков, которые устанавливались на лобовом стекле. Эти таблички позволяли владельцам машин избегать привлечения к ответственности при административных нарушениях. За девять лет Сафонов с соучастниками получили свыше 21 миллиона рублей.

О задержании Сафонова стало известно 20 июля 2021 года. Тогда же он прославился наличием золотого унитаза в своем особняке. В результате имущество бывшего гаишника на 180 миллионов рублей конфисковали в пользу государства.