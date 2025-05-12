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16:58, 12 мая 2025Силовые структуры

Прославившийся золотым унитазом глава УГИБДД российского региона сел в колонию на 20 лет

Суд приговорил к 20 годам экс-главу УГИБДД Ставрополья Сафонова за взятки и ОПС
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Игорь Надеждин / «Лента.ру»

Черкесский городской суд Карачаево-Черкесии приговорил к 20 годам лишения свободы бывшего начальника управления ГИБДД по Ставропольскому краю Алексея Сафонова за организацию преступного сообщества (ОПС) и получение взяток. Об этом сообщили «Ленте.ру» в Генпрокуратуре России.

Прославившийся наличием золотого унитаза в своем особняке экс-силовик будет отбывать наказание в колонии строгого режима. Ему назначен штраф в 100 миллионов рублей. Сафонов лишен специального звания полковник полиции и права занимать должности в правоохранительных органах сроком 12 лет после отбытия наказания.

Суд установил, что в 2012 году Сафонов на посту главы ставропольского управления ГИБДД создал преступную группировку из подчиненных и разработал систему взяточничества с водителей грузовых автомобилей за выдачу пропусков, которые устанавливались на лобовом стекле. Эти таблички позволяли владельцам машин избегать привлечения ответственности при административных нарушениях.

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