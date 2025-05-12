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13:08, 12 мая 2025Силовые структуры

Полиция изложила свою версию произошедшего с насаженной на штырь забора девушкой

МВД отвергло криминальную версию ЧП с насаженной на прутья забора девушкой
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Перми после предварительного расследования ЧП с найденной насаженной на забор 18-летней девушкой полиция изложила свою версию произошедшего. Об этом в своем Telegram-канале сообщает издание Baza.

Полицейские отметили, что по предварительным данным криминальная составляющая отсутствует.
По их информации, причиной трагедии стала случайность. Пьяная девушка хотела перелезть через забор, но не удержалась и упала грудью на штырь. Ранение оказалось несовместимо с жизнью.

Сотрудники бара рассказали сыщикам, что в момент, когда девушка и ее подруга пришли в бар, там было всего семь посетителей. Гостья попросилась в туалет и оттуда уже не вернулась. Подруга подождала ее некоторое время, а потом уехала домой. Как именно потерпевшая выбралась из бара и что было после, неизвестно.

12 мая девушку без признаков жизни обнаружили висящей на заборе рядом с баром в Перми. Позже Следственный комитет России организовал по факту произошедшего проверку. В сети распространилась информация, что потерпевшая стала объектом нападения мигрантов, которые надругались над ней и после насадили на прутья железного забора.

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