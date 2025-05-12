Половину бюджетных мест в российских вузах распределят по госзаказу

Чернышенко: Не менее 50 % бюджетных мест в вузах РФ распределят по госзаказу

Как минимум половина бюджетных мест в российских вузах будет распределяться путем прямого госзаказа на подготовку специалистов приоритетных сфер экономики страны, рассказал вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на совещании с премьер-министром Михаилом Мишустиным. Об этом сообщает ТАСС.

Также, по словам зампреда кабмина, правительство нормативно закрепит полномочия по регулированию коммерческого приема в вузы, а также в стране со следующего учебного года льготные образовательные кредиты под три процента станут доступны только по тем же приоритетным направлениям, включая инженерные специальности.

Указанные изменения связаны с реализацией поручений президента РФ Владимира Путина, которые, в частности, предполагают предоставление этого вида господдержки только для обучения профессиям, обеспечивающим стране «технологическую независимость и технологическое лидерство».

Ранее глава Минпромторга РФ Антон Алиханов оценил примерно в 1,9 миллиона человек нехватку кадров в российской обрабатывающей промышленности. Речь идет о примерно 0,5 миллиона работников с высшим образованием и еще 1,4 миллиона — с профессиональным.

