Россиянам раскрыли опасность редкого секса

Врач-уролог Радмир Чотчаев раскрыл в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» опасность редкого секса для мужчин. Выпуск с предостережением специалиста доступен на платформе «Смотрим».

По словам Чотчаева, у мужчин, редко занимающихся сексом, может развиться заболевание предстательной железы. Он объяснил, что из-за отсутствия интимной близости у мужчины застаивается секрет, из-за чего могут развиваться патологические процессы. «Железа забивается воспалительным секретом, и это приводит, соответственно, тоже к простатиту», — пояснил уролог.

Кроме того, это заболевание появляется из-за заражения инфекциями и вирусами, а также травм промежности, добавил врач.

Ранее иммунолог Андрей Продеус рассказал о пользе секса только по выходным. Специалист объяснил, что половой акт хотя бы раз в неделю снижает риск смертности почти на 50 процентов.