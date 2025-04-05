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17:33, 5 апреля 2025Интернет и СМИ

Россиянам раскрыли пользу секса только по выходным

Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Wedding and lifestyle / Shutterstock / Fotodom  

Врач-иммунолог Андрей Продеус в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале раскрыл россиянам пользу секса только по выходным. Выпуск доступен на сайте телеканала.

В выпуске специалисты обсуждали, насколько полезно заниматься сексом только на выходных. Продеус отметил, что одно из научных исследований показало, что интимная близость хотя бы раз в неделю снижает риск смертности на 49 процентов.

По словам специалиста, для поддержания здоровья необходимо заниматься сексом 52 раза в год.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников разрешил пожилым россиянкам заниматься сексом. Он заявил, что медицинская необходимость в интимной близости есть всегда.

До этого врач раскрыл неочевидную пользу секса. Доктор отметил, что половая связь снижает риск развития рака простаты у мужчин.

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