Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
11:32, 8 марта 2025Интернет и СМИ

Доктор Мясников разрешил пожилым россиянкам заниматься сексом

Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Unsplash

Врач общей практики и телеведущий Александр Мясников заявил в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1», что пожилым россиянкам можно заниматься сексом для здоровья. Выпуск с необычной рекомендацией специалиста доступен на платформе «Смотрим».

Одна из зрительниц обратилась к Мясникову с вопросом о том, нужна ли для здоровья интимная близость после 60 лет. «Я считаю, что медицинская необходимость в сексе есть всегда. Я разрешил», — ответил специалист.

Врач также в шутку отметил, что с возрастом все женщины стали казаться ему красивыми. «Раньше думал: "Эта красивая, эта некрасивая, у этой нос какой-то, ноги не те". А сейчас все красивые», — порассуждал доктор.

Ранее Мясников рассказал о неочевидной пользе секса. По его словам, интимная близость снижает риск развития злокачественных опухолей в простате у мужчин.

    Обсудить
    Последние новости

    Военблогер раскрыл подробности об ошеломившем бойцов ВСУ начале штурма Суджи

    В Китае задумали производить летающие автомобили

    Названа дата приезда в Москву кандидата в президенты МОК

    Технические возможности Европы для замены Киеву помощи США оценили

    Российские войска освободили три населенных пункта в Курской области

    Петросян экстренно госпитализирован с кровотечением

    Стало известно о начале штурма Суджи армией России

    Стало известно о намерении США бросить союзников по НАТО

    Президента Южной Кореи выпустили из изолятора

    Прокуратура разрешила освободить президента Южной Кореи из-под стражи

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше