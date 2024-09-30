Врач раскрыл неочевидную пользу секса

Врач общей практики Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» заявил, что секс снижает риск развития рака простаты у мужчин. Выпуск, в котором специалист раскрыл неочевидную пользу регулярных половых актов, доступен на платформе «Смотрим».

Кроме того, как отметил медик, беременность и кормление грудью, в свою очередь, снижают риск возникновения рака молочных желез у женщин.

«Это "болезнь монахинь"», — высказался медик о раке молочной железы. «А кормление грудью и беременность откуда берутся? От секса», — подчеркнул врач.

Ранее кардиолог Герман Гандельман сообщил, что человек, занимаясь сексом, может улучшить зрение. Благодаря регулярным половым актам кровоток в сосудах глазного дна улучшается, отметил специалист.

До этого Мясников назвал другое преимущество регулярной интимной жизни. По его словам, занятия сексом улучшают иммунную систему.