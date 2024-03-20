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20:12, 20 марта 2024Интернет и СМИ

Врач раскрыл неочевидную пользу секса

Врач Гандельман заявил, что регулярная половая жизнь полезна для зрения

Фото: Unsplash

Врач-кардиолог Герман Гандельман заявил, что регулярная половая жизнь полезна для зрения. Неочевидную пользу секса медик раскрыл в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале, выпуск которой доступен на сайте телеканала.

«У женщин, живущих в браке регулярной половой жизнью, сосуды глазного дна защищены, потому что там улучшается кровоток», — рассказал Гандельман. По его словам, половой акт расширяет сосуды, тем самым давление в глазу снижается. «И удовольствие, и польза», — добавил специалист.

Ранее врач общей практики Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» заявил, что активная половая жизнь улучшает работу иммунной системы.

До этого Герман Гандельман и терапевт Елена Малышева также сообщили о еще одном полезном свойстве регулярного секса. По их словам, если заниматься им хотя бы раз в неделю, то риск сердечно-сосудистых катастроф снижается на 20 процентов.

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      Олег Давыдов
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