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09:56, 12 мая 2025Россия

Россиянин распылил перцовый баллончик в сыновей и поплатился

Петербуржец распылил перцовый баллончик в двоих сыновей и попал под проверку
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Житель Санкт-Петербурга распылил перцовый баллончик в двоих сыновей и поплатился. Россиянин попал под следственную проверку. Об этом стало известно «Фонтанке».

По сведениям издания, 42-летний мужчина в квартире на Ленинском проспекте напал на 18-летнего юношу, когда тот вступился за мать. Аэрозоль также попал на 14-летнего брата пострадавшего.

Инцидентом заинтересовался глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Он поручил инициировать проверку сотрудникам петербургского ведомственного управления.

До этого сообщалось, что житель Архангельска истязал сына и запирал в бане, требуя послушания. Позже мальчика передали под опеку бабушки.

Ранее на Алтае опекуна осудили на 3,5 года условно за систематическое истязание ребенка.

ЖЗЛ
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