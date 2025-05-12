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13:42, 12 мая 2025Силовые структуры

Россиянка в воспитательных целях проткнула ножом 13-летнего школьника

Ударившей ножом воспитанника за плохо нарезанные овощи дали два года условно
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Татарстане 48-летнюю жительницу села Нижнее Кучуково приговорили к двум годам условного срока за причинение тяжкого вреда здоровью 13-летнего подростка. Об этом в своем Telegram-канале сообщает республиканская прокуратура.

Как установил суд, 31 декабря 2024 года семья женщины готовила праздничный стол по случаю празднования нового года. Подросток неправильно нарезал овощи для новогоднего стола, что взбесило воспитывавшую его хозяйку дома, она решила проучить подопечного и набросилась на него с ножом, пронзила подростку грудь и повредила легкое.

Ранее в Санкт-Петербурге пять человек признали виновными в изнасиловании сирот.

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