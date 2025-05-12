Молдавский политик рассказал о ежедневной драме трети жителей страны

Политик Филат: Уровень абсолютной бедности в Молдавии достиг максимума

Уровень абсолютной бедности в Молдавии достиг исторического максимума, превышая в течение последних трех лет отметку в 30 процентов, что является максимумом за всю историю наблюдений. Об этом заявил экс-глава правительства этой постсоветской страны, лидер Либерально-демократической партии Влад Филат. Его цитирует РИА Новости.

По словам политика, «взрыв бедности» стал результатом хронической некомпетентности и равнодушия, а «за холодными процентами скрывается ежедневная драма более чем 1,2 миллиона человек», ежедневно решающих вопрос о том, чем кормить своих детей.

Ранее в текущем году сообщалось, что 1,3 процента граждан Молдавии живут менее, чем на три доллара в день, а с учетом озвученных уровней абсолютной бедности, в 12 процентах случаев речь идет о бедности экстремальной.