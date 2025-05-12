Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
13:33, 12 мая 2025Экономика

Молдавский политик рассказал о ежедневной драме трети жителей страны

Политик Филат: Уровень абсолютной бедности в Молдавии достиг максимума
Дмитрий Воронин
Влад Филат

Влад Филат. Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Уровень абсолютной бедности в Молдавии достиг исторического максимума, превышая в течение последних трех лет отметку в 30 процентов, что является максимумом за всю историю наблюдений. Об этом заявил экс-глава правительства этой постсоветской страны, лидер Либерально-демократической партии Влад Филат. Его цитирует РИА Новости.

По словам политика, «взрыв бедности» стал результатом хронической некомпетентности и равнодушия, а «за холодными процентами скрывается ежедневная драма более чем 1,2 миллиона человек», ежедневно решающих вопрос о том, чем кормить своих детей.

Ранее в текущем году сообщалось, что 1,3 процента граждан Молдавии живут менее, чем на три доллара в день, а с учетом озвученных уровней абсолютной бедности, в 12 процентах случаев речь идет о бедности экстремальной.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Германия пригрозила России новыми санкциями при одном условии

    Продажи новых легковушек в России заметно упали

    В коде Windows 11 нашли фатальную ошибку

    Опубликованы фото подаренного Трампу самолета за 400 миллионов долларов

    Стало известно о панике ВСУ на одном из направлений в ДНР

    Стоимость золота обвалилась на фоне договоренностей США и Китая

    Австралийский наемник рассказал о зачислении в ряды ВСУ в пьяном виде

    В Китае обеспокоились контактами между Россией и США

    Москвичам назвали сроки возвращения тепла

    Уехавший из-за СВО скандальный писатель заявил о желании вернуться в Россию

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости