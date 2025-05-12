В Германии прошли митинги за запрет признанной экстремистской партии

В Германии прошли митинги за запрет партии АдГ

В Германии прошли митинги против правого экстремизма и за запрет партии «Альтернатива для Германии» (АдГ). Об этом сообщает РИА Новости.

В акциях в Берлине участвовали более семи тысяч человек. Всего в стране состоялись более 60 демонстраций. Организаторами протеста выступили инициативные объединения «Вместе против правых» и «Защищать человеческое достоинство».

2 мая Федеральное ведомство по защите конституции ФРГ заявило о признании АдГ экстремистской организацией. Партию обвинилив «игнорировании человеческого достоиства» и в политике, которая направлена на «исключение определенных групп населения из равноправного участия в жизни общества». При этом в апреле АдГ добилась наибольшей в своей истории популярности у немцев. Проведенный в стране опрос выявил, что партию поддерживают 26 процентов населения.