В Катаре высказались о многомиллионном подарке для Трампа

Politico: Власти Катара пока не решили, подарят ли Трампу Boeing за $400 млн

Власти Катара пока не решили, передадут ли американскому президенту Дональду Трампу сверхроскошный самолет Boeing 747-8 за 400 миллионов долларов в качестве подарка. Об этом сообщил пресс-атташе Катара в США Али Аль-Ансари в интервью Politico.

Он уточнил, что в настоящее время этот вопрос находится на рассмотрении, однако окончательное решение еще не принято.

Ранее стало известно, что королевская семья Катара может подарить Трампу реактивный самолет Boeing 747-8 на следующей неделе, когда американский лидер посетит страну. Он будет передан ему до окончания президентского срока, а после перейдет в собственность президентской библиотеки Трампа.

В связи с этим конгрессмен от демократической партии США Ричи Торрес потребовал провести расследование, отметив, что самолет будет самым ценным подарком, когда-либо преподнесенным президенту иностранным правительством.