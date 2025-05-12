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07:13, 12 мая 2025Мир

В Катаре высказались о многомиллионном подарке для Трампа

Politico: Власти Катара пока не решили, подарят ли Трампу Boeing за $400 млн
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Leah Millis / Reuters

Власти Катара пока не решили, передадут ли американскому президенту Дональду Трампу сверхроскошный самолет Boeing 747-8 за 400 миллионов долларов в качестве подарка. Об этом сообщил пресс-атташе Катара в США Али Аль-Ансари в интервью Politico.

Он уточнил, что в настоящее время этот вопрос находится на рассмотрении, однако окончательное решение еще не принято.

Ранее стало известно, что королевская семья Катара может подарить Трампу реактивный самолет Boeing 747-8 на следующей неделе, когда американский лидер посетит страну. Он будет передан ему до окончания президентского срока, а после перейдет в собственность президентской библиотеки Трампа.

В связи с этим конгрессмен от демократической партии США Ричи Торрес потребовал провести расследование, отметив, что самолет будет самым ценным подарком, когда-либо преподнесенным президенту иностранным правительством.

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