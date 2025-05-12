В Киеве пожаловались на «неприятные воспоминания» из-за решения канцлера Германии

Мельник раскритиковал решение Мерца засекретить поставки оружия ВСУ

Представитель Киева при ООН Андрей Мельник раскритиковал решение канцлера Германии Фридриха Мерца засекретить поставки оружия Украине. Его слова приводит телеканал n-tv.

Дипломат отметил, что позиция Мерца вызывает «неприятные воспоминания», связанные с весной 2022 года, когда немецкие власти «пытались скрыть отсутствие поддержки за секретностью».

Ранее Мерц заявил, что намерен вывести дебаты о поставках оружия Украине из публичного поля.

До этого немецкий канцлер ушел от прямого ответа на вопрос о возможной передаче крылатых ракет Taurus Украине. При этом он отметил, что президент Украины Владимир Зеленский «может на него положиться».