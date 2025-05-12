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08:26, 12 мая 2025Бывший СССР

В Киеве пожаловались на «неприятные воспоминания» из-за решения канцлера Германии

Мельник раскритиковал решение Мерца засекретить поставки оружия ВСУ
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: IMAGO / M. Popow / Globallookpress.com

Представитель Киева при ООН Андрей Мельник раскритиковал решение канцлера Германии Фридриха Мерца засекретить поставки оружия Украине. Его слова приводит телеканал n-tv.

Дипломат отметил, что позиция Мерца вызывает «неприятные воспоминания», связанные с весной 2022 года, когда немецкие власти «пытались скрыть отсутствие поддержки за секретностью».

Ранее Мерц заявил, что намерен вывести дебаты о поставках оружия Украине из публичного поля.

До этого немецкий канцлер ушел от прямого ответа на вопрос о возможной передаче крылатых ракет Taurus Украине. При этом он отметил, что президент Украины Владимир Зеленский «может на него положиться».

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