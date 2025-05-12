В Киеве пожаловались на «неприятные воспоминания» из-за решения канцлера Германии

Представитель Киева при ООН Андрей Мельник раскритиковал решение канцлера Германии Фридриха Мерца засекретить поставки оружия Украине. Его слова приводит телеканал n-tv.
Дипломат отметил, что позиция Мерца вызывает «неприятные воспоминания», связанные с весной 2022 года, когда немецкие власти «пытались скрыть отсутствие поддержки за секретностью».
Ранее Мерц заявил, что намерен вывести дебаты о поставках оружия Украине из публичного поля.
До этого немецкий канцлер ушел от прямого ответа на вопрос о возможной передаче крылатых ракет Taurus Украине. При этом он отметил, что президент Украины Владимир Зеленский «может на него положиться».