В отношении Егора Крида возбудили дело из-за клипа

ФАС возбудила дело против Егора Крида из-за незаконной рекламы алкоголя в клипе

Управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по Санкт-Петербургу возбудило дело в отношении российского певца Егора Крида (настоящая фамилия — Булаткин) и рэпера Toxis (настоящее имя — Андрей Смелянский) из-за скрытой рекламы виски в клипе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Совместный клип двух артистов привлек внимание ФАС после жалобы анонимного пользователя. Сообщается, что в ролике демонстрируют виски, при этом в нем нет необходимой пометки о рекламе, а также предупреждения о вреде чрезмерного потребления алкоголя. Кроме того, видео содержит ненормативную лексику.

Ранее сообщалось, что Крид получил штраф после сольного концерта в Москве. По словам артиста, штраф пришел из-за жалобы на слишком громкую музыку после 22:00, что является нарушением закона о тишине.