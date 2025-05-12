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15:01, 12 мая 2025Культура

В отношении Егора Крида возбудили дело из-за клипа

ФАС возбудила дело против Егора Крида из-за незаконной рекламы алкоголя в клипе
Ольга Коровина

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по Санкт-Петербургу возбудило дело в отношении российского певца Егора Крида (настоящая фамилия — Булаткин) и рэпера Toxis (настоящее имя — Андрей Смелянский) из-за скрытой рекламы виски в клипе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Совместный клип двух артистов привлек внимание ФАС после жалобы анонимного пользователя. Сообщается, что в ролике демонстрируют виски, при этом в нем нет необходимой пометки о рекламе, а также предупреждения о вреде чрезмерного потребления алкоголя. Кроме того, видео содержит ненормативную лексику.

Ранее сообщалось, что Крид получил штраф после сольного концерта в Москве. По словам артиста, штраф пришел из-за жалобы на слишком громкую музыку после 22:00, что является нарушением закона о тишине.

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