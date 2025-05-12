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04:35, 12 мая 2025Наука и техника

В подвале Верховного суда Аргентины нашли связанную с Гитлером находку

Верховный суд Аргентины нашел в архиве коробки с пропагандой Третьего рейха
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

В подвале здания Верховного суда Аргентины нашли коробки с пропагандистскими материалами времен нацистской Германии. Об этом сообщает газета Perfil.

«Необычное открытие произошло в архивах Верховного суда, где сотрудники в процессе переезда архива обнаружили ряд коробок с материалами. Их содержимое предназначалось для пропаганды идеологии Адольфа Гитлера в Аргентине», — указано в сообщении.

Отмечается, что данные материалы, включая открытки, фотографии и плакаты, были присланы посольством Третьего рейха из Токио 20 июня 1941 года. Несмотря на заверения, что в коробках содержатся личные вещи сотрудников посольства, груз был задержан, а федеральный судья суда Буэнос-Айреса распорядился изъять их и передать дело в Верховный суд. С тех пор коробки лежали в подвале здания суда.

Ранее челюсть Гитлера, которая хранится в архиве ФСБ, показали на фото. «Именно ее считают основным доказательством того, что фюрер не провел остатки дней где-нибудь в Аргентине», — написала член Совета по правам человека Ева Меркачева.

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