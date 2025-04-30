Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
13:43, 30 апреля 2025Наука и техника

Челюсть Гитлера показали на фото

Член СПЧ Меркачева показала челюсть Адольфа Гитлера на фото
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: imago stock&people / Globallookpress.com

Челюсть фюрера Третьего рейха Адольфа Гитлера, которая хранится в архиве Федеральной службы безопасности (ФСБ), показали на фото. Соответствующий снимок опубликовала член Совета по правам человека Ева Меркачева в своем Telegram-канале.

«Именно ее [челюсть] считают основным доказательством того, что фюрер покончил с собой, а не провел где-нибудь (к примеру, в Аргентине) остатки дней», — написала Меркачева.

Она отметила, что агентурно-разыскное дело в отношении Гитлера возбудили в 1945 году. На обложке дела, которое хранится в архиве, подпись: «Министерство государственной безопасности СССР. Дело №300919».

В материалы дела входят снимки обгоревшего бункера, в котором Гитлер прятался с Евой Браун. К ним приложен рукописный план помещения, сделанный офицером Красной армии. Помимо служебных помещений и комнат Гитлера и Евы Браун, в бункере находились комнаты Йозефа Геббельса и личного врача Гитлера Людвига Штумпфеггера. Комната жены Геббельса и его детей располагалась отдельно.

Материалы по теме:
Личный ад Гитлера. Что 80 лет назад увидели советские солдаты в нацистских лагерях смерти? Жестокие кадры Второй мировой
Личный ад Гитлера.Что 80 лет назад увидели советские солдаты в нацистских лагерях смерти? Жестокие кадры Второй мировой
27 января 2025
«Враг был разгромлен и отброшен» 80 лет назад СССР уничтожил ключевой бастион нацистов. Как советские войска провели эту операцию?
«Враг был разгромлен и отброшен»80 лет назад СССР уничтожил ключевой бастион нацистов. Как советские войска провели эту операцию?
25 апреля 2025

Также на плане помещения отметили место, где были сожжены тела Гитлера и Браун. После пожара остались только их челюсти и ортопедический ботинок Геббельса. Отмечается, что зубы фюрера хранят в коробке от папирос «Гвардейские».

Ранее ФСБ России опубликовала новые архивные документы, касающиеся обстоятельств самоубийства Гитлера. В них приводятся детали событий, происходивших до и после самоубийства лидера нацистской Германии.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Мы будем с гордостью наблюдать». В Кремле ответили на угрозы Зеленского по поводу парада Победы в Москве

    Дело возбудили в связи с пропажей трех лесных пожарных

    Россиянам дали советы по подготовке квартиры к отъезду на праздники

    Один из популярнейших фестивалей России объявил вторую волну артистов

    После нападения на депутата Госдумы Милонова в российском городе задержан мужчина

    Осужденного на 20 лет бывшего депутата Быкова обязали выплатить компенсацию потерпевшему

    Бывший тренер «Химок» поставил клубу ультиматум

    В России высказались об угрозе войны между Индией и Пакистаном

    В Чечне мужчина избил 13-летнюю дочь из-за слишком громкого пения

    У женщины после солярия появились серьезные проблемы с кожей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости