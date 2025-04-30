Челюсть Гитлера показали на фото

Член СПЧ Меркачева показала челюсть Адольфа Гитлера на фото

Челюсть фюрера Третьего рейха Адольфа Гитлера, которая хранится в архиве Федеральной службы безопасности (ФСБ), показали на фото. Соответствующий снимок опубликовала член Совета по правам человека Ева Меркачева в своем Telegram-канале.

«Именно ее [челюсть] считают основным доказательством того, что фюрер покончил с собой, а не провел где-нибудь (к примеру, в Аргентине) остатки дней», — написала Меркачева.

Она отметила, что агентурно-разыскное дело в отношении Гитлера возбудили в 1945 году. На обложке дела, которое хранится в архиве, подпись: «Министерство государственной безопасности СССР. Дело №300919».

В материалы дела входят снимки обгоревшего бункера, в котором Гитлер прятался с Евой Браун. К ним приложен рукописный план помещения, сделанный офицером Красной армии. Помимо служебных помещений и комнат Гитлера и Евы Браун, в бункере находились комнаты Йозефа Геббельса и личного врача Гитлера Людвига Штумпфеггера. Комната жены Геббельса и его детей располагалась отдельно.

Также на плане помещения отметили место, где были сожжены тела Гитлера и Браун. После пожара остались только их челюсти и ортопедический ботинок Геббельса. Отмечается, что зубы фюрера хранят в коробке от папирос «Гвардейские».

Ранее ФСБ России опубликовала новые архивные документы, касающиеся обстоятельств самоубийства Гитлера. В них приводятся детали событий, происходивших до и после самоубийства лидера нацистской Германии.