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01:13, 12 мая 2025Бывший СССР

В Раде указали на последствия поражения Украины для Трампа

Депутат Рады Дубинский: США будут принуждать Украину к заключению мира
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Kent Nishimura / Reuters

Президент США Дональд Трамп будет принуждать Украину к заключению мира, так как груз ее поражения в конфликте ляжет на его плечи. Об этом написал депутат Верховной Рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале.

Он допустил, что украинцы на фоне проблем в стране могут начать испытывать ненависть к властям и относиться к Западу как к врагу, который «заставляет их умирать за свои интересы».

«Такая война не просто может быть проиграна, но и приведет к тому, что оружие развернется против “союзников” (...). Эти риски не могут не понимать в Вашингтоне, где груз военного поражения полностью ляжет на плечи [президента США Дональда] Трампа, и подорвет его позиции и выборы в Конгресс в 2026-м году», — указал политик.

Ранее Трамп заявил, что начинает сомневаться в том, что Украина заключит сделку с Россией. Он предупредил, что если этот прогноз сбудется, то Брюссель и Вашингтон «станут действовать соответствующе».

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