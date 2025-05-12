Депутат Чепа: Передача Украине средств из российских активов — воровство

Депутат Госдумы Алексей Чепа назвал воровством планы Евросоюза (ЕС) передать Украине 900 миллионов евро из замороженных российских активов на закупку оружия и снарядов. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру». По его словам, делается все, чтобы события развивались не по мирному пути.

Ранее представитель внешнеполитической службы Евросоюза Шарль Фрис, заявил, что ЕС до конца года выделит 900 миллионов евро на закупку снарядов и оружия для Киева. Кроме того, планируется направить еще 1 миллиард евро на производство беспилотников и ракет.

«Это воровство. Второе, это в любом случае совершаются попытки сорвать возможности переговоров и делается все, чтобы дальнейшие события продолжали развиваться не по мирному пути, не по пути создания безопасности в Европе», — заявил депутат.

Он выразил мнение, что МИД России на встречах с США должны об этом говорить.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва предложила Киеву возобновить прямые переговоры без предварительных условий. Он добавил, что начать следует без промедлений, и предложил дату и место — 15 мая в Стамбуле (Турция).