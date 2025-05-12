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01:20, 12 мая 2025Экономика

В России предложили ввести налог для богатых бездельников

РБК: Профессор Сафонов предложил ввести НДФЛ для неработающих обеспеченных людей
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Global Look Press

Профессор Финансового университета Александр Сафонов предложил проанализировать введение фиксированного налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для неработающих обеспеченных людей. Об этом пишет РБК.

Экономист назвал домохозяек, рантье и детей богатых родителей «профессиональными бездельниками». По его мнению, они, а также неработающие официально граждане, пользуются социальными благами, не платя ничего в государственную казну.

Ранее сообщалось, что работодатели в России, которые помогают сотрудникам копить на пенсию, получат налоговые льготы. Глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков заявил, что с 2026 года компании, которые совершают взносы в программе долгосрочных сбережений (ПДС) сотрудников, смогут учитывать их как свои расходы для сокращения базы при оплате налога на прибыль.

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