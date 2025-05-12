В России предложили ввести налог для богатых бездельников

Профессор Финансового университета Александр Сафонов предложил проанализировать введение фиксированного налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для неработающих обеспеченных людей. Об этом пишет РБК.
Экономист назвал домохозяек, рантье и детей богатых родителей «профессиональными бездельниками». По его мнению, они, а также неработающие официально граждане, пользуются социальными благами, не платя ничего в государственную казну.
Ранее сообщалось, что работодатели в России, которые помогают сотрудникам копить на пенсию, получат налоговые льготы. Глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков заявил, что с 2026 года компании, которые совершают взносы в программе долгосрочных сбережений (ПДС) сотрудников, смогут учитывать их как свои расходы для сокращения базы при оплате налога на прибыль.