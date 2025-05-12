В России напечатали полезное мясо на 3D-принтере

В ДГТУ сообщили о новой технологии печати полезного мяса на 3D-принтере

Российские ученые из Донского государственного технического университета (ДГТУ) предложили печатать полезное мясо на 3D-принтере. Новая технология позволит создавать мясные деликатесы без забоя животных, а также даст возможность «программировать» их состав, сказано в статье на площадке Frontiers in Bioscience — Landmark.

У животного-донора с помощью биопсии забирают часть клеток, затем они размножаются «в комфортных для них условиях». После этого из материала клеточной культуры можно сделать «мясо», похожее по вкусу на настоящее, заявила специалист ДГТУ Евгения Кириченко. Также она пояснила, что технология безопасна и сопоставима с клетками любых одомашненных животных.

В частности, сейчас для создания нового полезного мяса ученым удалось использовать клетки домашнего европейского кролика. Их вырастили из мезенхимальных стволовых клеток и фибробластов, то есть клеток соединительной ткани кожи. Затем это «мясо» из натриевого альгината, белка подсолнечника и клеток напечатали на модифицированном 3D-принтере в ДГТУ.

«В перспективе наша разработка может снизить затраты на производство мяса на 20-30 процентов за счет автоматизации и оптимизации процессов», — заключила специалистка. Помимо этого, она добавила, что 3D-биопринтинг вскоре сможет обеспечить все человечество высококачественной белковой пищей.

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