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10:24, 12 мая 2025Россия

В российском регионе четырехлетний ребенок упал в реку и пропал

В Дагестане четырехлетний ребенок упал в реку и пропал, спасатели начали поиски
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

В населенном пункте Бежта в Дагестане четырехлетний ребенок упал в реку и пропал. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС России.

В ведомстве отметили, что спасатели начали масштабные поиски мальчика. В операции задействовали 21 сотрудника МЧС, включая кинолога со служебной собакой, 50 представителей МВД, а также примерно 500 местных жителей.

Спасатели и добровольцы стали исследовать береговую линию реки и прилегающую территорию в надежде обнаружить ребенка.

До этого в Таганроге 11-летний школьник решил наказать родителей и ушел жить на теплотрассу.

Мальчика удалось найти спустя сутки в компании взрослого мужчины. Новый приятель никак не навредил ребенку.

Еще раньше 13-летняя девочка сбежала от матери и выпала из окна торгового центра.

ЖЗЛ
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