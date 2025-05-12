В российском регионе четырехлетний ребенок упал в реку и пропал

В Дагестане четырехлетний ребенок упал в реку и пропал, спасатели начали поиски

В населенном пункте Бежта в Дагестане четырехлетний ребенок упал в реку и пропал. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС России.

В ведомстве отметили, что спасатели начали масштабные поиски мальчика. В операции задействовали 21 сотрудника МЧС, включая кинолога со служебной собакой, 50 представителей МВД, а также примерно 500 местных жителей.

Спасатели и добровольцы стали исследовать береговую линию реки и прилегающую территорию в надежде обнаружить ребенка.

До этого в Таганроге 11-летний школьник решил наказать родителей и ушел жить на теплотрассу.

Мальчика удалось найти спустя сутки в компании взрослого мужчины. Новый приятель никак не навредил ребенку.

Еще раньше 13-летняя девочка сбежала от матери и выпала из окна торгового центра.