В Тибете произошло землетрясение магнитудой 5,6

В Тибетском автономном районе на западе Китая произошло землетрясение магнитудой 5,6. Об этом сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Сейсмическая активность была зафиксирована в понедельник, 12 мая, в 21:11 по времени UTC (0:11 по московскому времени). Землетрясение произошло в 133 километрах к юго-западу от Шигадзе. Это второй по величине городской округа Тибета, где проживают порядка 80 тысяч человек. Глубина очага составила около 12 километров. О пострадавших и разрушениях не сообщалось.

Ранее в Мексике произошло мощное землетрясение магнитудой 5,7. Подземные толчки 5 мая в 28 километрах на юго-запад от небольшого города Акала с населением около 15 тысяч человек. В Чили в тот же день зафиксировали землетрясение, магнитуда которого составила 5,1. Подземные толчки произошли к юго-востоку от города Саламанка с населением более 13 тысяч человек.