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08:39, 12 мая 2025Забота о себе

Врач перечислила опасные причины частых походов в туалет по ночам

Терапевт Уильямс: Газированные напитки и кофеин вызывают частое мочеиспускание
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: CGN089 / Shutterstock / Fotodom

Терапевт Зои Уильямс, отвечая на вопрос читателя, перечислила возможные опасные причины частого мочеиспускания по ночам. Ее слова приводит The Sun.

За советом к Уильямс обратился 48-летний мужчина, который каждую ночь просыпается не менее двух раз, чтобы сходить в туалет. По его словам, проблемы с мочеиспусканием у него начались в 20 лет. Читатель рассказал, что сначала ему было неловко ходить в клубы и театры, так как позывы к мочеиспусканию появлялись в самый неожиданный момент. Постепенно проблема усугублялась, сейчас он иногда может проснуться в мокрой постели. Мужчина добавил, что редко испытывает жажду, почти не пьет воду, но любит колу.

Уильямс в ответ на письмо заявила, что читателю необходимо обследоваться: сдать кровь и сделать УЗИ, чтобы исключить заболевания почек и мочевыводящих путей. «Гиперактивный мочевой пузырь, слабость тазового дна и увеличенная предстательная железа — вот лишь некоторые из возможных причин частых походов в туалет», — перечислила врач.

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Она добавила, что кое-что можно предпринять не дожидаясь результатов обследования. Первое — отказаться от колы, так как газированные напитки и кофеин раздражают мочевой пузырь. Второе — трижды в день делать упражнения для мышц тазового дна.

Ранее уролог Александра Старцева рассказала, что в среднем человек мочится пять-восемь раз в сутки. Она добавила, что частота мочеиспускания может меняться в зависимости от питьевого режима и характера выпитой жидкости.

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