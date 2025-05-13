Адвокат Лебедева обжалует решение суда по иску Мизулиной

Адвокат Лебедева заявил о намерении обжаловать решение суда по иску Мизулиной

Адвокат Артемия Лебедева Калой Ахильгов заявил о намерении обжаловать решение суда по иску, поданному против блогера главой Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатериной Мизулиной. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы не согласны с решением суда в части возложения компенсации на нашего доверителя», — заявил Ахильгов.

Ранее стало известно, что суд частично удовлетворил иск Мизулиной против Лебедева и российского блогера Юрия Дудя (внесен Минюстом в реестр иноагентов) по делу о защите чести и достоинства, признав высказывания порочащими, и обязал удалить фрагменты с оскорблениями главы ЛБИ из видеозаписей.

Кроме этого, суд обязал выплатить 300 тысяч рублей в качестве компенсации вреда, причиненного деловой репутации Мизулиной.

В сентябре прошлого года Мизулина подала иск о защите чести и достоинства к обоим блогерам. Она заявила, что в интервью содержатся сведения, порочащие честь, достоинство и деловую репутацию организации и ее лично. Мизулина также добавила, что ЛБИ намерена взыскать десять миллионов рублей в качестве компенсации морального вреда.