Батареями смартфонов будет управлять ИИ

Bloomberg: В iPhone появится функция интеллектуального управления батареей

Корпорация Apple добавит в следующую iOS функцию оптимизации потребления энергии на основе искусственного интеллекта (ИИ). Об этом сообщает Bloomberg.

По информации агентства, одной из особенностей iOS 19 окажется технология, которая должна будет продлить время автономной работы iPhone. Специальный алгоритм на основе ИИ будет анализировать привычки пользователя и в зависимости от них оптимизировать потребление энергии смартфоном.

Автор Bloomberg Марк Гурман заявил, что эта особенность iOS сможет предсказывать, какими приложениями и сервисами владелец устройства будет пользоваться в течение дня. В зависимости от этих расчетов операционная система (ОС) будет распределять энергию от батареи.

Также на экране смартфона Apple во время подключения к сети будет отображаться информация о том, когда зарядка завершится.

Журналисты издания The Verge напомнили, что подобная функция появилась в ОС Android еще в 2018 году. Тогда в Google заявили, что она решает, каким приложениям дать приоритет, а какие можно закрыть.

Ранее корпорация Samsung официально представила свой самый тонкий смартфон Galaxy S25 Edge. Аппарат получил корпус толщиной 5,8 миллиметра и уменьшенную батарею емкостью 3900 миллиампер-часов.