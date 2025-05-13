Samsung представила ультратонкий смартфон

Samsung представила рекордно тонкий смартфон Galaxy S25 Edge

Южнокорейская корпорация Samsung официально представила свой самый тонкий смартфон Galaxy S25 Edge. Об этом сообщается на сайте компании.

Толщина корпуса устройства составляет всего 5,8 миллиметра. Для сравнения, флагман Galaxy S25 имеет корпус толщиной 7,2 миллиметра. «Galaxy S25 Edge — это больше, чем тонкий смартфон. Он не только знаменует собой прорыв в своей категории, но и ускоряет важные инновации в мобильной индустрии», — заметили в корпорации.

Вес рекордного аппарата составляет 163 грамма. Из-за ультратонкого корпуса телефон получил уменьшенный аккумулятор емкостью 3900 миллиампер-часов. Он поддерживает зарядку 25 ватт.

Galaxy S25 Edge имеет 6,7-дюймовый дисплей Dynamic AMOLED 2X с частотой до 120 герц и защитное стекло Corning Gorilla Glass Ceramic 2. Смартфон вышел с процессором Snapdragon 8 Elite, 12 гигабайт оперативной и 256 гигабайт встроенной памяти.

Сзади расположена основная камера разрешением 200 мегапикселей, телескопический объектив на 10 мегапикселей с трехкратным оптическим зумом и ультраширокоугольный сенсор разрешением 12 мегапикселей. Аппарат также получил влагозащиту IP68, операционную систему (ОС) Android 15 с оболочкой One UI 7.

Стоимость Galaxy S25 Edge в США составляет 1099 долларов, или около 88 тысяч рублей.

В конце апреля аналитики Canalys назвали Samsung крупнейшим производителем смартфонов в I квартале 2025 года. Ниже расположились Apple и Samsung.